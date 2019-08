¡Brutal! La blusa transparente de Kim Kardashian que deja expuestos sus encantos

La famosa reta la censura de Instagram

Kim Kardashian es una de las mujeres más expuestas en el mundo ya que su fama es algo que muchos desean. Cada movimiento de la empresaria es captado por las cámaras, ya sea por las del programa “Keeping up with the Kardashians”, los paparazzi o ella misma compartiendo selfies en su Instagram.

La también esposa de Kanye West es una de las más seguidas en la mencionada red social con 146 millones de seguidores. Es por eso que cada cosa que publica se vuelve viral a segundos de que lo comparte.

En una de sus últimas publicaciones, se le ve haciendo promoción a su linea de maquillaje Matte Smoke Collection. En la foto se le ve a Kardashian siendo peinada con un “smokey eye” que muchas de sus fans quisieran tener.

El detalle está en que su blusa se transparenta y deja expuestos todos sus encantos. Se sabe que a Kim no le da pena salir como Dios la trajo al mundo y que esto simplemente fue para llamar la atención de todos.

