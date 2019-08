Periodista de Michoacán denunció intento de violación y policías la arrestaron y golpearon

“Se me trató con mucha saña. No tuve derecho a una audiencia inmediata”, aseguró

Mitzi Yanet Torres Quintero, reportera en Morelia, Michoacán, denunció haber sufrido un intento de violación ayer martes y posteriormente, al denunciar los hechos, policías municipales la arrestaron y golpearon.

“Fui víctima de un intento de violación y al solicitar apoyo de la policía municipal, más que apoyarme, me detuvieron. Al momento de indicarles que yo era periodista, se inició en mi contra un maltrato físico y psicológico, cuestionando mi vestimenta, diciendo que ‘me creía muy influyente pero que eso ahí no me iba a servir’ y propinándome diversos golpes”, relató la comunicadora en un video.

Mitzi detalló que la llevaron a los separos y durante las horas que pasó ahí, fue víctima de muchas burlas por su vestimenta y por su profesión. “Se me trató con mucha saña, con mucha burla. No tuve derecho a una audiencia inmediata”, aseguró.

Dijo que incluso el médico no quiso legitimar que ella tenía golpes visibles, y “la trataron de loca”. Finalmente cuando la jueza escuchó su parte, a pesar de todos los rastros visibles que había en su rostro, indicó que la víctima no tenía ningún golpe porque el médico presente lo negó.

Finalmente la dejaron salir antes de las 24 horas de arresto que debía cumplir, y le dictaron sanciones comunitarias.

“Fui agredida de una forma como mujer, pero también fui agredida por el hecho de dedicarme a ser reportera. La saña con que se me trató por parte de las dos policías municipales, que eran dos mujeres, fue por el hecho de ser reportera”.

Por ahora, el Ayuntamiento de Morelia y el Gobierno de Michoacán no se han pronunciado al respecto.