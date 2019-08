¿Puede Taylor Swift recuperar el control de sus viejos éxitos grabándolos de nuevo?

La cantante parece estar dispuesta a darle la batalla a Scooter Braun

Parece que Taylor Swift tomó buena nota de la sugerencia que le hizo Kelly Clarkson a través de Twitter al enterarse de que había perdido el control de sus grandes éxitos a manos de Scooter Braun, una persona que ella sostiene que orquestó una campaña de acoso en su contra cuando se encontraba en el momento más bajo de su carrera, después de que este último adquiriera el sello discográfico Big Machine Records que la estrella del pop había abandonado por Republic Records -perteneciente a Universal Music- el año pasado.

En su momento su compañera de profesión le recomendó que grabara de nuevo todas las canciones cuyos derechos no le habían dado la oportunidad de comprar a golpe de talonario añadiéndoles material gráfico o algún otro incentivo, para que los fans no tuvieran que comprar así las versiones antiguas que ahora posee Braun. Esa idea le ha gustado mucho a la estrella del pop, que ha desvelado ahora durante una entrevista a ‘CBS Sunday Morning’ aún por emitir que no solo se plantea seguir ese consejo, sino que sus planes pasan “definitivamente” por hacerlo en un futuro cercano.

La cuestión es: ¿podrá? Según afirman varios medios estadounidenses tras hacerse eco de las declaraciones de la artista, el contrato que firmó en su día con Big Machine incluía una cláusula que prohibiría expresamente que recurriera a esa maniobra.

“La única opción que le quedaría es… rehacer las letras, pero a nivel contractual no puede. Y aunque pudiera, a nadie le interesaría escuchar canciones viejas con letras nuevas”, ha asegurado a Page Six un ejecutivo de la industria con conocimiento del acuerdo legal que unía a Taylor a su antigua discográfica.

Ella, sin embargo, ha afirmado en la conversación que ha mantenido con CBS que la letra pequeña de su contrato le permitiría grabar sus cinco primeros discos a partir de noviembre de 2020. “A partir del próximo año podré grabar los álbumes del uno al cinco una vez más. Es algo que me emociona mucho. Creo que los artistas merecen controlar su trabajo. Es un tema que me apasiona”, ha matizado ella.