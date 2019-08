La canción de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

"Soy aquel que le peleó al gobierno Y que me sobran huevos Soy aquel que tiene mucha gente Peleando en terreno"

Más allá de las 25 camionetas que formaban parte del convoy del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y las armas largas de sus ocupantes lo que captó la atención de los cibernautas fue el corrido que se escuchaba en el narcovideo.

Los miembros del grupo criminal que recorrían rancherías de Michoacán y Colima en la grabación que empezó a circular esta semana escuchaban un tema creado por Lenin Ramírez.

Captan convoy del #CJNG de al menos 25 trocas armadas hasta los dientes ingresando por las rancherias entre #Michoacán y #Colimahttps://t.co/iGrEb7ea8i pic.twitter.com/HN1yPDsFuk — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) August 20, 2019

La canción “Soy Mencho” describe el poder de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

El narcocorrido destaca el cáracter violento del capo al indicar que “soy aquel que, a punta de balazos, se ganó el respeto”.

Aquí la letra completa de “Soy Mencho”:

Dicen que soy muy violento

La verdad pa’ que les miento

Me enciendo en caliente

Si me respetan, respeto

Si no, para qué les cuento

Les doy muerte

Si señor, soy michoacano

De allá le vengo chingando

Desde hace mucho tiempo

Soy un hombre de trabajo

De palabra y no me rajo

Yo soy Mencho

Soy aquel que le peleó al gobierno

Y que le sobran huevos

Soy aquel que tiene mucha gente

Peleando en terreno

Soy aquel que a punta de balazos

Se ganó el respeto

Ya les dejé demostrado

No ocupo ni mencionarlo

Les pegué una recia

Ahora tiemblan los soldados

Cuando miran mi comando

Ni se acercan

Me gusta pelear los gallos

Las carreras de caballos

Música de viento

Traigo un equipon armado

Calibre, 50, cuetes

Y antiaéreos

Soy aquel que le peleó al gobierno

Y que me sobran huevos

Soy aquel que tiene mucha gente

Peleando en terreno

Soy aquel que a punta de balazos

Se ganó el respeto

Soy aquel señor de Michoacán

Me apodan “El Mencho”