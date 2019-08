Luchando contra los químicos tóxicos invisibles

Por naturaleza sabemos que el agua es vital para vivir. Sin embargo, pocos conocen la cantidad de químicos que esta puede acarrear y en algunos casos ser protagonistas en alguna enfermedad o condición en el hogar.

El documental “The Devil We Know” (El Diablo que Conocemos) muestra cómo un grupo de residentes de un pequeño pueblo de West Virginia desafían a una importante corporación destacando los peligros tóxicos que causó a su comunidad con enfermedades como cáncer, tiroides y deformidades en los bebes antes de nacer, entre otras.

El problema es que los químicos—PFAS, PFOA, PFOS, Gen X, entre otros—no solo afectaron a esa área sino que con el paso de los años una investigación descubrió que casi todos los estadounidenses son afectados. Esto se debe a que la exposición de los químicos están en el teflón, antiadherentes en los alimentos, el agua potable y una gran variedad de productos de consumo.

La asambleísta Cristina García, representante del Distrito 58, dijo que hace un año mientras leía información acerca de estos químicos dañinos se topó con un mapa que demuestra cuales son las áreas más afectadas con PFAS en Estados Unidos.

“De repente vi que todo lo que estaba [contaminado] en el condado de Los Ángeles estaba en mi distrito”, dijo García, quien representa al sudeste de Los Ángeles, incluyendo la ciudad donde creció Bell Gardens. “Me asusté. Me di cuenta que si estas embarazada y/o si estas dando pecho recomiendan que no tomes el agua porque es muy tóxica”.

Por esta razón la asambleísta decidió investigar más acerca del tema para intentar buscar una solución.

“Quería que las personas al mínimo supieran que hay en su agua y si tienen ese químico tengan la información para que hagan decisiones por si mismos”, indicó la asambleísta.

Los productos químicos PFAS son utilizados en la vida diaria. Estos son buenos para repeler el aceite y el agua haciéndolos útiles en muchos productos como utensilios de cocina antiadherentes, envoltorios de comida rápida, cajas de pizza, telas repelentes al agua y espuma contra incendios.

“Y uno dice, oh pues un poquito [de químicos] no pasa nada, pero un poquito hoy, un poquito mañana y después más se hace mucho y es canceroso”, dijo la asambleísta.

Debido a la gravedad del asunto, y sobre todo porque su distrito esta siendo gravemente afectado, la asambleísta decidió escribir la propuesta de ley AB 756 la cual requiere que los sistemas públicos de agua notifiquen a los consumidores sobre la presencia de compuestos químicos fluorados tóxicos.

Pese a tener la oposición de las compañías de agua, el 31 de julio de este año el gobernador Gavin Newsom firmó la AB 756 que requiere que todos los sistemas públicos de agua controlen la clase de sustancias químicas sustancias de polifluoroakilo (PFAS) y luego informen al público de los resultados.

California cuenta con una gran cantidad de químicos tóxicos PFAS en las fuentes de agua potable, con 455, y se espera encontrar más mediante la AB 756.

La asambleísta García dijo que ella esta consciente de que el este y sudeste del condado de Los Ángeles por mucho tiempo ha sido tratado como “un basurero” donde compañías tóxicas, como la planta de reciclaje de baterías Exide, se plantan en sus vecindarios para hacerse millonarios a costa de la salud de los más vulnerables.

“No solamente es el plomo pero varios otros químicos y siempre es en comunidades de bajos recursos, como aquí las comunidades inmigrantes y para mi es una injusticia porque mi gente y yo merecemos tener agua limpia igual que las personas que viven en las playas y las montañas”, aseguró la asambleísta. “No me deben tratar diferente pero la realidad es que si nos han tratado diferente todos estos años”.

‘The Devil we Know’

la asambleísta García dijo que mientras hizo su investigación acerca de los químicos PFAS y demás, activistas medio ambientales le dijeron acerca del documental “The Devil We Know” que esta disponible en Netflix y YouTube.

“Lo vi y me enojó mucho pero también me dio motivación porque una comunidad pudo luchar contra una compañía grande y ganar y esa victoria me dio mucha motivación”, dijo la asambleísta García. “Quiero que la gente se informe pero que no se sienta derrotada, que vea que si podemos luchar”, indicó la asambleista García.

Para informar más a la comunidad acerca de la gravedad de estos químicos la asambleísta García en asociación con la secundaria Bell Gardens y la ciudad de Bell Gardens presentarán el documental “The Devil We know” este jueves 29 de agosto comenzando a las 5:30 de la tarde.

Después del documental habrá un panel con la directora del filme Stephanie Soechtig y la asambleísta García.

El documental será presentado en el auditorio de la secundaria Bell Gardens localizada en el 6119 Agra Street en Bell Gardens.

Para más información: https://a58.asmdc.org/event/free-screening-devil-we-know