¡Nico Castillo cambia de look! El delantero ahora es ‘rubio’

LESIÓN‼ | Nicolás Castillo sufrió una fractura de peroné en su pierna derecha y fue sustituído al 43' en la victoria del América por 3-1 sobre Xolos de Tijuana. Por el momento, el parte médico de las águilas señala que el chileno estaría cerca de 6 meses fuera de las canchas, perdiéndose así, el resto de la temporada en el fútbol mexicano. ¡Fuerza, @castillo30__ ! #ElPartidoDeChile | #LaRoja #VamosChile #NicolasCastillo