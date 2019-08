Tachan a Sandra Echeverría, la estrella de ‘La Usurpadora’, de ‘sangrona’ y ‘grosera’

La actriz responde a los reclamos

Sandra Echeverría se defiende de quienes la tachan de ser una mujer complicada y sangrona ahora que protagoniza la nueva versión de “La Usurpadora“. La actriz habló sobre estos trascendidos que, ante la opinión pública, la han alejado mal parada.

“Cada vez que uno hace de telenovelas con Televisa siempre [se inventan] ese tipo de cosas, yo me llevo muy bien con la productora y con el equipo de producción de la historia, puedo entender que a veces uno no está del todo satisfecho porque a todos nos pasa que de repente tenemos nuestros días malos, pero eso no quiere decir que sea una persona grosera e insoportable y mucho menos mam…na”, dijo la actriz.

Echeverría recalca que a lo largo de su carrera nunca se le ha señalado como una mujer grosera y mucho menos con una actitud de diva que le genere tener conflictos con su equipo de trabajo.

“Llevo ya muchos años en esta carrera, como para sentirme más que otros, digo, claro que hay gente grosera pero yo he estado en proyectos exitosos y nunca he tenido esa actitud. Así que les informo a todos aquellos que dicen que soy una mujer grosera y sangrona, que no hablen por hablar porque a veces ese tipo de comentarios puede generarles una falsa perspectiva a las personas que siguen tu trabajo”.