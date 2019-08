A Raúl de Molina se le fue la mano con Julián Gil en Univision

Ahora sólo falta saber qué dirá Marjorie de Sousa ante la ofensiva respuesta de Raúl

Existen rumores de que Julián Gil se va a casar y Raúl de Molina consultó al actor sobre la posibilidad de que éste se haya reconciliado con Marjorie De Sousa, su ex pareja y madre de su hijo Matías.

La pregunta no le gustó al actor, en lo absoluto, al contrario. Le dijo claramente a Raúl de Molina que el solo cuestionamiento le dejaba claro que éste no le tenía ningún cariño o aprecio a su persona.

“Mira Raúl yo pensé que tú me tenías a mí algún tipo de aprecio. El solo hecho de que por tu cabeza pase que yo me vaya a casar con la señora es sinónimo de que me tienes de todo menos cariño“, dijo Julián para las cámaras de El Gordo y la Flaca, mientras conversaba con De Molina que se encontraba en Washington.

Raúl le dijo, claramente, que le tenía cariño, pero que si se casaba con su ex prometida, lo iba a mandar al psiquiatra. Clarissa Molina, testigo de la conversación, no sabía ni qué hacer o decir ante los comentarios de Raúl y Julián.

Julián le dijo a Raúl que lo quiere mucho pero que prefiere quedarse como el soltero más infeliz del mundo, en respuesta a casarse con De Sousa. Alegando, antes, que esto nunca iba a pasar.

¡Ahora sólo falta saber qué dirá Marjorie de Sousa ante la ofensiva respuesta de Raúl!