Congresista afirma que los indocumentados son útiles para “cortarnos el pasto”. Es demócrata

El representante demócrata Tom Malinowski dijo este martes en un barrio adinerado de Nueva Jersey que los inmigrantes indocumentados son necesarios para “cortar el pasto de nuestros hermosos jardines”. El congresista también mencionó otras profesiones como el cuidado de personas mayores.

“Tenemos que pensar en los trabajos, ¿verdad? Porque la razón por la que esto está ocurriendo es que hay muchos trabajos en nuestra comunidad que, nos guste o no, para mejor o para peor, los estadounidenses no están dispuestos a hacer“, dijo el demócrata durante un encuentro con la población llamado “Un café con tu congresista”.

El representante del distrito 7 de Nueva Jersey explicó su teoría lanzando una pregunta retórica. “¿Quién va a cuidar a nuestros adultos mayores? El cincuenta por ciento de los trabajadores que cuidan ancianos en el estado de Nueva Jersey son inmigrantes. La mayoría de ellos legales, la mayoría de ellos documentados. Pero definitivamente algunos de ellos no”, se le escucha decir en un video al que fuera 12 años director en Washington de la organización internacional de defensa de los Derecho Humanos Human Rights Watch.

Democrat Rep. Tom Malinowski (NJ) says illegal aliens are needed in the U.S. to “mow our beautiful lawns” pic.twitter.com/4wGOX0jorC

El congresista, que nació en Polonia y llegó a Estados Unidos con seis años, lanzó otra pregunta para referirse a los jardineros. “¿Quiénes creen que [son los que] cortan el pasto de nuestros hermosos jardines en el condado de Somerset?“, lanzó al aire el demócrata para contestarse el mismo: “Normalmente no lo preguntamos pero muchos de esos trabajadores son indocumentados“.

En su cuenta oficial de Twitter, el representante, que se lanza a la reelección en 2020, compartió una imagen del evento pero no dijo nada acerca de su polémica intervención. Newsweek asegura que trató de contactar al equipo de Malinowski pero no obtuvo respuesta alguna.

Standing room only at Tom’s Coffee with your Congressman in #Summit last night. Thank you to everyone who came out to hear from Tom and ask questions, and a big thanks to the @SummitLibraryNJ for hosting. pic.twitter.com/qOo6gXCFE6

— Rep. Tom Malinowski (@RepMalinowski) August 15, 2019