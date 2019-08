Trump arremete contra gobernador que no permite que sus sheriffs colaboren con ‘La Migra’

El presidente Donald Trump dijo este sábado en Twitter que el gobernador de Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper, debería “dar marcha atrás en su decisión” de vetar una propuesta de ley que permitiría que las autoridades locales colaboraran con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Esta es una terrible decisión para el gran pueblo de Carolina del Norte”, opinó el presidente. Trump ve en la normativa que rechazó Cooper “una necesidad básica para combatir el crimen”.

North Carolina Governor Cooper Vetoed a Bill that would have required Sheriffs to cooperate with Ice. This is a terrible decision for the great people of North Carolina. He should reverse his decision and get back to the basics of fighting crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2019