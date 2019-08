La NFL está en shock: Andrew Luck, Quarterback de los Colts, anunció su retiro

Andrew Luck:

“La decisión más difícil de mi vida… He estado atrapado en este proceso. No he podido vivir la vida que quiero. El único camino a seguir para mí es alejarme del futbol americano”

El QB de 29 años y su lucha contra las lesiones. #NFLxESPNpic.twitter.com/oFVU2fcXKB

