“América no contará más con Menez debido a su bajo rendimiento”, dijo Miguel Herrera

El estratega de las Águilas reveló en conferencia de prensa que el francés está descartado hasta que se ponga su nivel al parejo de sus compañeros

Esta tarde en la Ciudad de México, Miguel Herrera técnico de las Águilas de América volvió a hablar y ha dejado bien claro que el motivo por el cual el francés Jeremy Menez no ha tenido minutos en los últimos partidos, pese a que ya está recuperado de su lesión, es la mala actitud y disposición que el delantero ha mostrado en los entrenamientos.

Luego de sacar un punto de la difícil aduana del Volcán Universitario, las Águilas regresaron a Coapa para entrenar de cara a la doble jornada en donde enfrentarán a Pachuca este miércoles en el Estadio Azteca.

Sobre los cuestionamientos que ha tenido Miguel Herrera acerca de por qué no ha alineado al refuerzo europeo, el Piojo Herrera ha dicho que se debe a la falta intensidad y a que sus mismos compañeros no le quieren en el grupo, por lo que no contará con él para los siguientes duelos.

"Si no quiere tener la actitud que yo necesito, no lo voy a usar". 🗣️ Miguel Herrera CONTUNDENTE con Jéremy Ménez https://t.co/h5L0ArQfFI pic.twitter.com/TepW4mY8Ic — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 26, 2019

“No quiero jugador de un partido, quiero un jugador que se mate con sus compañeros en el entrenamiento y que esté disponible cuando se le necesita, si no hace eso podrá ser Maradona, Pelé o Messi pero no puedo poner un jugador que sus compañeros no quieren que esté ahí porque no tiene ganas”, fueron las palabras del estratega mexicano.

🔥 VIDEO IMPERDIBLE🔥 ❌ Miguel Herrera dejó claro por qué no juega Jérémy Ménez 🇫🇷 Todos nos quedemos así… 😮😮😮 pic.twitter.com/dfGwwYlQRU — MedioTiempo (@mediotiempo) August 26, 2019

El técnico azulcrema descartó que tuviera una mala relación con Jeremy Menez pues dice que en todo momento lo saluda y es cordial, sin embargo a la hora de entrenar es cuando el jugador no da el 100% de su rendimiento. Acerca de su salida dijo que aún no está decidido, pero que si el francés se queda seguirá presionando para que aumente su nivel y se ponga a tono, mientras que si parte será una baja que no le dolerá tanto al ‘Piojo’ Herrera.

América sin Jérémy Ménez: – Campeón de Liga

– Campeón de Copa

– Campeón de Campeones

– Invicto

– Sublíder e inminente Superlíder América con Paul Aguilar: – Campeón de Liga

– Campeón de Copa

– Campeón de Campeones

– Invicto

– Sublíder e inminente Superlíder#DatosNoOpiniones pic.twitter.com/NMo3K9nlf8 — tupadre (@__tupadre) August 26, 2019