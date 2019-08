Celia Lora: sus preferencias sexuales y los atrevidos mensajes que recibe en redes sociales

La modelo es una de las mujeres más polémicas del espectáculo

Se ha besado con otras mujeres, pero Celia Lora asegura que lo suyo son los hombres.

Y aunque respeta la diversidad sexual, ella es heterosexual y descarta tener interés en algún encuentro con alguien de su mismo género.

“No me gustaría experimentar, para mí no es lo mismo (estar con una mujer). A mí me gustan mucho los hombres, desde la compañía, la amistad y cómo huelen.

“Pero desgraciadamente hace mucho que no me interesa tener una relación porque llega un momento en el que ya estás harta”, dijo Lora en entrevista para Agencia Reforma.

La hija del cantante Alex Lora sostuvo que en sus redes sociales recibe distintos tipos de mensajes, unos admirando su belleza y otros que llegan a ser de contenido censurable.

“Las mujeres ya también me mandan fotos de atrevidas y todo. Los hombres me envían videos bastante subidos de tono, ya llega un momento en el que no sabes qué hacer.

“Tengo muchos seguidores muy raros, de otros lados del mundo que no entiendo cómo llegan a mí y me escriben mucho o me piden videos que he hecho para otras revistas que en sus países no están disponibles”, contó.

Por ese tipo de situaciones en los que se ve vulnerada como mujer, la modelo asegura que apoya las manifestaciones de mujeres, como la que se dio hace unos días en la Ciudad de México para fomentar la equidad de género y erradicar la violencia hacia el género femenino.

“No sabes si sí fueron ellas (las que ocasionaron las pintas a monumentos) o un colado para quitarle el foco a la manifestación realmente. En la intención de la marcha no creo que sea: ‘vamos a vandalizar el ángel’, no creo que haya sido por ahí.

“Honestamente creo que ese abuso a la mujer no va a cambiar”, dijo.

Celia Lora fue nombrada la imagen de una aplicación para adultos donde estarán disponibles fotografías que realizó desnuda en distintos puntos de México.

POR: Froylan Escobar