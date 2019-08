Esquina migratoria: ¿tener un hijo recién nacido me puede salvar de la deportación?

Alex Gálvez, abogado en migración, responde sus preguntas sobre su situación migratoria

Pregunta:

¿Si no tengo documentos legales, pero tengo un bebé recién nacido en EEUU, puedo usar ese motivo para evitar que me deporten?

Respuesta:

Durante la Presidencia de Obama, existía lo que se llamaba “prioridades” las cuales determinaba cuál inmigrante era prioridad para deportación y cuál podía quedarse bajo un amparo y permiso de trabajo. Tristemente, este alivio migratorio fue cancelado cuando Trump ganó la Presidencia.

Desafortunadamente bajo esta administración, tener un hijo recién nacido, aunque nadie más en la familia lo pueda cuidar, no es suficiente para evitar una deportación. Si usted cae en las manos de ICE, es importante mencionárselo al agente, pero en sí mismo no es suficiente para parar el arresto o evitar que sea mandada a una cárcel de inmigración.

No obstante, tener un hijo, especialmente un recién nacido, es importante y puede ayudar. Los jueces de Inmigración absolutamente quieren saber si el detenido o detenida tiene hijos ciudadanos que solo dependen de él o ella, y si no tienen antecedentes penales o deportaciones previas. Si ese es el caso, hay una alta posibilidad de que el detenido o detenida pueda salir bajo fianza.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.