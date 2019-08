A horas de declarar que no lo extrañaba, Julián Gil se reencuentra con su hijo Matías

Aunque fue multado por compartir las imágenes

Hace tan solo unas horas Julián Gil aseguraba en una conferencia de prensa, que lamentablemente no extrañaba a Matías porque no se puede extrañar a quien no se conoce. Sin embargo, unas horas después compartió imágenes con su hijo totalmente derretido de amor.

Julián y Marjorie De Sousa tenían cita hoy en la Corte, la actriz fue acompañada con su hijo y allí, se le permitió al actor convivir con el niño que aseguraba que no extrañaba.

Gil compartió varias fotos y un video en su cuenta de Instagram en donde se los ve compartir muy amigablemente y a Matías entregado a su padre aunque casi no lo haya visto en su vida.

Sin embargo, horas después de haber compartido este momento, Julián Gil le confirmó a ‘El Gordo y la Flaca’ que el juez que tiene el caso de manutención y custodia del niño lo multó con una cifra de alrededor de 800 dólares por haber compartido esas imágenes.

¿Por qué fueron hoy todos a la corte? La trabajadora social quería ver la convivencia entre padre e hijo y Gil reiteró su deseo de verlo fuera de los juzgados.

Recordemos que desde que Matías tiene un mes Marjorie y Julián están en Corte peleando por su hijo, el dinero, las visitas. Entrevistas, lágrimas, gritos, enojos e idas y venidas son los lamentables condimentos de este caso que aun no parece tener fin.