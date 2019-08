Ana Brenda Contreras responde a la declaración de amor de Julián Gil

La actriz amenazó al ex de Marjorie de Sousa por compartir la foto en la que ella aparece dormida junto a él

Julián Gil compartió un mensaje explosivo en las redes sociales. El actor le declaró su amor a la actriz mexicana Ana Brenda Contreras junto a una imagen en la que ella aparecía dormida sobre su hombro. El ex de Marjorie de Sousa explicó en su post que la mexicana es una amiga incondicional, pero el público se emocionó tanto que defienden un posible romance entre ellos.

El mensaje de Julián: “Solo ella sabe cuanto la amo ❤️ Es de esas amigas incondicionales para toda la vida …. pase lo que pase @anabreco. Además es contorsionista al dormir”.

Ante las palabras del actor Ana Brenda no se quedó callada no solo respondió a su declaración, sino que también lo amenazó: “Ayn te adoro! Hahaha pero te mato con esa foto!😘🙏🏼 Pase lo que pase 👫“.

Ahora Ana Brenda enfrenta rumores de embarazo

Dicen que la actriz mexicana Ana Brenda Contreras podría estar embaraza. Algunos de estos rumores surgen después de su salida de la famosa serie de televisión ‘Dynasty’.

Todo el asombroso rumor surgió por el comentario de una usuaria de las redes sociales que apostaba a que la joven actriz estaba embarazada, a lo que Ana Brenda contestó alegando que solo era panza, más de no de embarazo. La seguidora le explicó que no quería hacer referencia a que la viera subida de peso, sino que se había percatado de que ésta ha aparecido en varias imágenes cubriéndose el vientre con ropa holgada.

Sobre su salida de la serie anglosajona, la actriz aclaró en su momento que su decisión de alejarse del proyecto había sido por cuestiones de salud y estrés laboral, no por dicha aventura laboral, sino por la acumulación de trabajo.

“Yo venía arrastrando mucha carga de trabajo, estrés y cosas personales que hicieron mi estancia en Atlanta muy difícil, y repercutieron en mi salud”, declaró en su momento.

Julián Gil asegura que no extraña a su hijo Matías

El ex prometido de Marjorie de Sousa aseguró que debido a la falta de relación cercana que hay entre él y su hijo Matías, éste no lo extraña. “Suena duro pero no. Lamentablemente, no lo extraño. Quisiera extrañarlo pero no lo extraño porque no lo conozco. No puedes extrañar algo que no tienes. Entonces es duro”, explicó Gil según informó People en Español. El actor también agregó “Estamos en agosto; ahora se cumple un año de la última vez que tuve la convivencia con Mati”.