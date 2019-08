Cómo cambiar un neumático de tu auto

Muchos conductores temen quedarse atascados a la orilla de la carretera con un neumático desinflado. Puede dejarlos atorados en un lugar peligroso o lejano donde no hay ayuda disponible. Aquí te explicamos qué hacer si experimentas este problema tan común.

Para la mayoría de las personas, la mejor respuesta es ponerse en contacto con un servicio de asistencia en carretera como AAA o el servicio que proporciona el fabricante del automóvil. Y muchos conductores hacen exactamente eso. La AAA dijo que respondió a 4 millones de llamadas sobre neumáticos desinflados en 2018. Espera que esa cifra aumente a 4.1 millones en 2019, lo que hace evidente lo común que son las pinchaduras de llantas.

“En condiciones favorables, cambiar una llanta es una tarea sencilla”, dice Gene Petersen, director del programa de neumáticos de CR. “Pero a menudo el lugar es peligroso, como una carretera muy transitada. O surge un problema, como cuando descubres que tu automóvil no tiene un neumático de repuesto en buen estado. Es aconsejable saber cómo cambiar un neumático, pero es igual de importante saber cuándo solicitar ayuda y a quién llamar”.

Familiarízate con el uso de las herramientas que necesitarás leyendo el manual del usuario. Sigue las instrucciones con precisión. De lo contrario, podrías sufrir lesiones o dañar tu automóvil. Practica al menos una vez con cada uno de tus automóviles en tu propia cochera.

Cada automóvil tiene sus peculiaridades, como la ubicación de los gatos y el acceso a las herramientas. El hecho de que hayas cambiado un neumático hace 10 años no significa que sepas cómo hacerlo con los vehículos actuales. Al practicar, puedes descubrir algo importante, como que la llave de la llanta en forma de L que viene con el automóvil no te brinda suficiente efecto de palanca para aflojar las tuercas. En ese caso, es posible que desees comprar una llave de cruz más grande.

Los siguientes consejos te dicen qué hacer en caso de una pinchadura y cómo reducir la probabilidad de que se desinfle una llanta.

Qué hacer si tu neumático se desinfla

Si golpeas algo en la carretera que provoca que se reviente una llanta o que pierda aire, experimentarás un tirón del vehículo en la dirección de ese neumático. El efecto es inmediato. Tardarás más en notar una fuga de aire gradual, pero el resultado será el mismo.

Mantén ambas manos en el volante y suelta el acelerador. Todas las maniobras de conducción (frenado, dirección o aceleración) deben ser suaves y premeditadas.

Cuando notes la llanta baja, detente lo antes posible en un lugar plano y seguro. Aléjate lo más pronto posible de los carriles de la carretera. Sé consciente del tráfico que se mueve a tu alrededor y, sobre todo, no te asustes.

Si te encuentras en un lugar donde no puedes detenerte de inmediato, como en un puente o en una carretera estrecha, enciende las luces de emergencia con el botón triangular rojo del tablero. Luego dirígete a la orilla de la carretera y lleva el automóvil a un área más segura. Puedes andar una distancia corta con un neumático desinflado. Pero puede deteriorarse aún más y podrías dañar la rueda. Aun así, esa puede ser tu única opción para llegar a un lugar seguro donde detenerte. Un carril para averías o un arcén al borde de la carretera pueden servir, pero un área de descanso o un estacionamiento serían mejor.

Deja las luces de emergencia encendidas si te detienes cerca de vehículos en movimiento. Estas luces advertirán a otros conductores que tienes un problema mecánico grave.

Ten cuidado al abrir la puerta, especialmente si estás cerca del tráfico. Mantén la calma y piensa en lo que haces. No dejes que la situación te asuste.

Coloca triángulos reflectantes de emergencia detrás de tu vehículo. Colócalos aún más lejos en carreteras de alta velocidad, a unos 100 pies detrás de ti. En la carretera, los automóviles pueden viajar 100 pies en un abrir y cerrar de ojos.

Inspecciona el neumático. ¿Es un pinchazo o una rotura lateral? De cualquier manera, necesitas reemplazarlo, pero conocer el motivo del pinchazo puede modificar la estrategia de reemplazo.

¿Tienes un repuesto compacto de tamaño completo? Si tienes un repuesto de alguno de estos tamaños y te sientes cómodo con la tarea, reemplaza el neumático pinchado. Si solo tienes un kit de inflado (generalmente un bote de aire a presión con un sellador), como es cada vez más común en los automóviles nuevos, ten en cuenta que están diseñados para reparar pinchazos temporales, pero no pueden reparar una rotura lateral.

Si estás esperando ayuda, no te sientes en el automóvil ni te pares frente a él. Ambos lugares son peligrosos si otro automóvil choca contra el tuyo. Es mejor mantenerte alejado del camino detrás del vehículo.

Cómo cambiar el neumático de un automóvil

El automóvil debe estar nivelado en un terreno firme para que puedas usar el gato de manera segura. Llevar una pequeña tabla de madera en la cajuela puede ayudarte a crear una superficie plana y firme cuando debes cambiar la llanta sobre la tierra.

Enciende las luces de emergencia. (Sí, este consejo es importante y merece repetirse).

Pon la palanca de velocidades en estacionado (si el automóvil es de transmisión automática) o en marcha (si es de transmisión manual). Luego coloca el freno de mano.

Saca el manual del usuario y revisa el procedimiento para cambiar la llanta. Aunque lo hayas practicado, te encuentras en una situación estresante. Tómate tu tiempo para asegurarte de que no se convierta en algo peligroso.

Saca el neumático de repuesto, el gato y las herramientas necesarias. Todo debe estar en la cajuela o en el área de carga. En camiones, minivans y en algunos SUV, el neumático puede encontrarse debajo del vehículo y deberá bajarse.

Usa un tapete para crear un área más cómoda en donde arrodillarte mientras cambias la llanta.

Retira la cubierta de la rueda, si la hay. El manual del usuario te indicará si simplemente se retira o si necesitas quitar primero las tuercas de plástico.

Afloja (pero no quites) las tuercas con la llave para neumáticos. Gira las tuercas en sentido contrario a las manecillas del reloj antes de comenzar a levantar el auto. Algunos vehículos con llantas de aleación tienen una tuerca de seguridad que requiere una llave especial para poder quitarse. Esta llave generalmente se encuentra con la llanta de repuesto o en la guantera.

Levanta el auto. Coloca el gato debajo de la carrocería del vehículo tal como se explica en el manual del usuario. Sigue las instrucciones al pie de la letra. Si te equivocas, puedes dañar tu auto o correr el riesgo de lastimarte o de lastimar a otras personas. Levanta el costado del automóvil hasta que el neumático desinflado esté a unas pocas pulgadas del suelo, luego retira las tuercas y el neumático desinflado. Asegúrate de tener suficiente espacio libre para colocar la llanta de repuesto. Ten la llanta de repuesto cerca y lista para instalarla.

Instala el neumático de repuesto. Aprieta ligeramente las tuercas en un patrón cruzado, alternando como si estuvieras dibujando una estrella (en vez de un círculo), para ajustar el neumático de repuesto. Repite el patrón y asegura la rueda para que no se mueva.

Baja el gato y retíralo de debajo del automóvil.

Aprieta firmemente las tuercas. Nuevamente realiza esto en un patrón cruzado.

Coloca el neumático desinflado, el gato y las herramientas en el automóvil.

Recoge tus triángulos de seguridad. ¡Respira profundo, lo lograste!

Conduce unas millas y luego aprieta las tuercas una vez más.

Los neumáticos de repuesto, a menudo llamados “donas” en los Estados Unidos, solo sirven para llevarte a una estación de servicio. Tienen una vida útil muy limitada y no deben usarse a velocidades por arriba de 50 mph. Si instalas un neumático de repuesto, dirígete a un local de neumáticos ese día o al día siguiente para comprar una llanta nueva. (Consulta el manual del usuario respecto a la combinación de un neumático nuevo con los neumáticos desgastados. Es posible que tengas que comprar dos o cuatro llantas nuevas para mantener un rendimiento equilibrado).

Cómo evitar que se te pinche una llanta

A veces no se puede evitar un pinchazo, pero el mantenimiento preventivo puede ayudar a reducir el riesgo de que se te pinche una llanta.

Revisa la presión de tus neumáticos mensualmente. En la etiqueta del marco de la puerta del conductor (no en la pared lateral del neumático) se indica la presión correcta. La presión debe medirse antes de conducir el automóvil ese día, ya que el calor puede acumularse en el neumático y cambiar su presión.

Inspecciona tus neumáticos cuando verifiques la presión, para detectar si hay un desgaste disparejo, rasgaduras o pinchazos. Puedes evitar contratiempos en la carretera con solo seguir estos consejos.

Comprueba también la presión del neumático de repuesto de forma rutinaria. No te servirá de nada si está poco inflado o desinflado cuando lo necesites.

Por si acaso, lleva un kit de emergencia en el automóvil con una linterna y guantes que harán que cambiar un neumático pinchado sea más seguro y fácil. Una botella de agua, un bocadillo y una muda de ropa extra pueden añadir un poco de comodidad.

Equipo útil para llevar en tu auto: una pequeña tabla de madera para ayudarte a utilizar el gato en superficies blandas o irregulares, triángulos de seguridad para alertar a otros conductores y un cargador para el teléfono.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.