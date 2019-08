¡Lo quieren fiado! América tampoco quiere pagar por Federico Viñas

Las negociaciones del club azulcrema por el delantero uruguayo están trabadas

Pese a que el representante de Federico Viñas ilusionó a los americanistas con la llegada del artillero uruguayo a Coapa, al parecer no será una transacción tan sencilla, ya que el jugador y el equipo mexicano están de acuerdo, pero no así el Juventud de las Piedras, conjunto dueño de su carta.

#AHORA | Federico Viñas está a un paso de ir a jugar al América de México luego de que se cayera lo de Diego Rolan. Se define esta noche. pic.twitter.com/ncbaEM3n6t — Salimo.uy (@SalimoUy) August 27, 2019

“Estamos en el tema de las negociaciones, aún no está cerrado pero hay interés de las tres partes por llegar a un acuerdo, estamos platicando todos. Los socios tendrán que definir cuando se cierra. La opción es que sea a préstamo un año”, mencionó apenas ayer para ESPN, Daniel Gutiérrez, el representante de Viñas.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte de Gibrán Araige a TUDN hace unas horas, el equipo charrúa no pretende enviar a préstamo a “su joya”. Y, como ya sabemos, América no quiere pagar por un delantero: ya rechazó comprar a Diego Rolán, de La Coruña, y ahora repiten la historia. En ambos casos argumentando que no quieren abrir la cartera para saturar la posición, pues en unas semanas estarán recuperados Nico Castillo y Henry Martín.

🚨SE TAMBALEA VIÑAS🚨 La contratación del uruguayo Federico Viñas podría caerse. Hoy es un día clave en las negociaciones para rescatar la operación!!! Veremos qué sucede… @TUDNMEX @TUDNUSA — Gibrán Araige (@GibranAraige) August 27, 2019

“El Tanque” comenzó su carrera en la Segunda División de Uruguay, siendo pieza clave para conseguir el ascenso del cuadro de las Piedras. En 40 partidos marcó 11 goles.