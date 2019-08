Video: Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez sufren accidente automovilístico

El percance ocurrió mientras la hija de Jenni Rivera iba rumbo a una grabación

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez han abierto sus vidas a sus fans por medio de las cámaras de “The Riveras” del canal Universo. La pareja invita al público a ver su día a día y lo que hay detrás de los chismes alrededor de ellos.

En el Episodio 3 del reality show, Rivera y Méndez van rumbo al estudio de grabación en donde la hija de Jenni Rivera grabaría su éxito musical “Animate y Verás”.

Mientras se transportaban al lugar, Chiquis hablaba de lo nerviosa que estaba por grabar el tema.

“Estoy un poco nerviosa porque no he estado en un estudio por mucho tiempo y no he cantado”, dijo la cantante.

En ese momento fue que recibieron un golpe de otro automóvil que dejó a todos con los nervios de punta.

“Esto es lo último que necesitamos ahorita”, explicó Chiquis. “No puedo estar tensa en el estudio. Tengo que relajarme y dejarlo ser. No quiero ni bajarme del auto a ver lo que pasó. Yo tengo que estar enfocada”.

Afortunadamente el choque no pasó a mayores y pudieron continuar con su trayecto después de revisar que todas las personas en el vehículo iban bien. Pero al momento de retomar la calle, volvieron a tener un encuentro que pudiera haber provocado otro accidente.

Mira el tenso momento abajo y no te pierdas “The Riveras” todos los domingos a las 10pm/9c por Universo.