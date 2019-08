Alaïa aún duerme con sus padres: ¡por culpa de su mamá, Adamari López!

Polémica confesión de la conductora de Un Nuevo Día

Cada que Adamari López publica en sus redes sociales fotografías o videos al lado de su hija Alaïa se puede apreciar que la relación entre ambas es súper cercana y aunque la niña ya tiene 4 años de edad, es su famosa madre quien confiesa que aún no duerme sola, pero no porque no quiera.

A través de Instagram Stories, la conductora de “Un Nuevo Día” reveló que aunque le gustaría que la pequeña se quedara en su habitación toda la noche y amaneciera en su propia cama, es ella quien busca desesperadamente la compañía de su nena y la saca a media noche de su cuarto procurando no despertarla.

“Expectativa contra realidad. Mi expectativa sería que Alaia pueda dormir en su cuarto todas las noches, pero la realidad es que soy yo misma la que la va a buscar porque me quiero dormir con ella y abrazarla mientras duerme. ¿Cuál de las dos es mejor?”, dijo Adamari mostrando una sonrisa un tanto nerviosa.

La conductora puertorriqueña siempre está al pendiente de las necesidades de Alaia y celebra sus logros, como por ejemplo cuando ha ganado concursos de equitación o se va de campamento, asegurando que disfruta ver cuánto ha crecido y cómo se hace cada vez más independiente.

Con información de Mezcalent