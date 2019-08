Cómo escribir e-mails de negocios que SÍ tengan respuesta

Hay ciertos elementos que hacen que un mail sea más efectivo, ¡conócelos!

Si has estado enviando decenas y decenas de correos proponiendo negocios o ventas a posibles clientes, pero aún no has tenido respuesta, es probable que te esté faltando poner en práctica algunos de los siguientes tips.

¡Sigue leyendo y aplícalos para tener más resultados!

Primer objetivo: Crear relaciones

Más que concretar una venta o conseguir una cita importante, tu principal objetivo al enviar el mail debería ser construir una relación con la otra persona. Por eso, la información que tú pongas debería estar orientada a empatizar con el receptor, y para esto tienes que entretener, informar o aportar algo de valor.

De esta forma, ellos estarán más abiertos a recibir una propuesta de negocios.

Conoce a tu audiencia

Para llamar la atención de alguien con un correo electrónico, entonces debes de pensar como ellos. Por eso, si vas a enviarle un mail a un director de una compañía al que le gusta ir al grano, mejor evita dar explicaciones largas y sé conciso.

Por otro lado, si vas a enviarle un correo a alguien que aprecia más el diálogo, entonces podrías considerar enviar un pequeño video tuyo en donde puedas describir tu propuesta como si estuvieras platicando cara a cara con la persona.

Incluye un gancho, una historia y una oferta

Cada correo debería incluir estos tres elementos. El gancho es la línea donde se describe el asunto y este deber ser lo suficientemente convincente y atractivo como para invitar a que la persona lo abra.

Después sigue la historia, que es la que prepara el escenario para que finalmente ofrezcas la oferta. Esta última debe ser directa y explicar bien lo que necesita que el lector haga y por qué lo beneficiará.

