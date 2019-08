Julián Gil estalla contra la abogada de Marjorie de Sousa y la llama “abogaducha de cuarta, barata…”

En un fuerte vídeo el famoso actor también hace un importante llamado para los medios de comunicación

Julián Gil asegura que la ley en México ha cambiado y por esta razón tiene autorización por parte de la trabajadora social del centro de convivencias para poder tomarse todas las fotografías que él quiera con su hijo Matías.

El actor también aclaró que se tomó alrededor de cuarenta fotos, porque ahora por fin puede tenerlas gracias al cambio de las leyes, y recalcó que las razones u obstáculos por los cuales él no puede estar con su hijo son, por obvias razones Marjorie, y en segunda pero también importante la abogada de ésta, a quien tachó de “abogaducha de cuarta”.

Aquí las palabras del actor: “La principal causante para que yo esté separado de mi hijo, además de su madre, es la señora Alma Pellón, abogaducha de cuarta, barata. Se nota que usted está atrás de un dinero, que no tiene sentimientos. Usted señora en ningún momento ha procurado por la salud mental y emocional de Matías. Nunca. Y sabe qué, me voy a sacar las fotos que yo quiera con mi hijo, las que quiera, cuando quiera y las voy a subir a donde quiera. Porque sabe que mi red social es social, no comercial. Y yo no fui a vender la foto a un refresco, ni nada…”

La abogada, según cita el mismo Julián en su vídeo, alega que hay una orden del juez sobre la publicación de las imágenes, sin embargo éste cuestiona la existencia de dicha orden. Y ahora éste asegura que se atiene a las consecuencias por la publicación de las fotografías.

Julián también le hizo un llamado a los medios de comunicación para que se acerquen al centro de convivencias para que así confirme su versión sobre el cambio de ley que ahora lo ampara para poder entrar con su teléfono celular a los encuentros.

Aquí el vídeo del actor.