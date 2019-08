Mayeli Alonso a la familia de Chiquis Rivera : “No sean hipócritas”

La ex de Lupillo Rivera ha enviado un fuerte dardo a la famosa familia de la 'diva de la banda'

Rosie Rivera dijo que ella no se lleva bien con Mayeli Alonso, que no eran amigas y que la trataba con respeto por ser la mamá de su sobrina Lupita Karizma, la hija de Lupillo Rivera. Y aseguró que le pide a su propia hija que ésta vaya y la saludé, como su tía.

Ante estas palabras Mayeli ha reaccionado y dicho lo siguiente: “Yo al menos a mis hijos nunca los he enseñado a ser hipócritas. Ellos pueden saludar a todos los Riveras con la alegría del mundo porque en mi casa nunca se habla mal de ellos”.

Aplaudió, por otra parte, la sinceridad de Rosie al admitir que no son amigas, y sobre el supuesto daño que ésta podría haberle hecho a Lupillo cuando aún estaban casados, Mayeli alegó que en la familia Rivera se han hecho mucho más daño mutuamente.

Sobre hablarle a alguien a quien no le tienes simpatía, fue muy clara en su mensaje para la familia Rivera: “la persona de la familia que no me quiera saludar… no sean hipócritas, no me saluden. Si cuando estaba yo ahí era muy incómodo tener una relación, yo creo que ahorita mucho menos”.