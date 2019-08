Adónde ir y qué hacer en el Área de la Bahía

Sábado 31 de agosto

Monster Jam

Disfruta de una noche de camionetas voladoras en el evento Monster Jam Triple Threat Series en San José. Camionetas con llantas gigantescas brincan por montes de tierra y lodo y también dan vueltas al aire. Diversión y adrenalina para toda la familia. Del 31 de agosto al 1 de septiembre, 7 pm, en el SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.monsterjam.com

Domingo 1 de septiembre

Jenny y los Mexicats

A la ciudad de Berkeley llega desde Europa el grupo Jenny and The Mexicats, una fusión de México, España y el Reino Unido de estilos flamenco, jazz, folk y cumbia con letras en inglés y español. 7 pm en el Freight & Salvage, 2020 Addison St. www.thefreight.org

Sonido Clash

La escuela School of the Arts and Culture en San José presenta su cuarto evento anual Sonido Clash Music Fest, un festival de música Latinx alternativa con cuatro escenarios donde se presentarán Nina Sky, Ms Nina, Katsù Oso, entre otros DJs y artistas locales e internacionales. También podrán disfrutar de comida y actividades para los pequeños de la familia. 4 pm en el1700 Alum Rock Ave. www.schoolofartsandculture.org

Viernes 6 de septiembre

Marisela y Amanda Miguel

Llegan a San José ‘La dama de hierro’, Marisela, una de las cantantes más románticas, y Amanda Miguel. No te pierdas a las divas de la balada-pop de los 80, 8 pm, en el San Jose Civic, 135 W San Carlos St. www.SanJoseTheaters.org

Sonora Dinamita

La inigualable banda La Sonora Dinamita se presentará en la ciudad de Salinas con su cumbia 100% colombiana, junto con Vilma Díaz. 9 pm en el Hacienda Mexcian Grill, 1449 N Davis Rd. Boletos a la venta en www.ticketon.com, www.Eventbrite.com y al (831)424-6400.

Domingo 8 de septiembre

Súper Jaripeo Baile

A la ciudad de Antioch llega un súper evento para toda la familia, el Gran Jaripeo Baile. Se presentarán Grupo Laberinto, Máximo Grado, La Revancha y los Toros Tarascos. 1 pm en los Terrenos de la Feria de Antioch, 1201 W. 10th St. Menores de 10 años entran gratis. www.ticketon.com

Miércoles 11 de septiembre

Café Tacvba

Los Tacvubos regresan a San José en su gira ‘30 Aniversario Tour’. 7 pm,en el San Jose Civic, 135 W San Carlos St. www.facebook.com/cafetacvbaoficial

Jueves 12 de septiembre

Paulina Rubio

La Chica Dorada, Paulina Rubio, lanzará su gira ‘Deseo Tour’ en San José y presentará su nueva producción discográfica ‘Deseo’. 8 pm en el San Jose Civic, 135 W San Carlos St. www.paulinarubio.com

Domingo 15 de septiembre

Maluma Baby

El colombiano, cantante de reggaetón, trap Latino, y pop Maluma llega a San José. 7 pm en el SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.maluma.online

Lunes 16 de septiembre

Luis Fonsi

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi trae su música a la ciudad de Saratoga en su gira mundial ‘Vida Tour’. 7:30pm en The Mountain Winery, 14831 Pierce Rd. www.luisfonsi.com

Viernes 27 de septiembre

Maná

La internacional banda de rock en español mexicana Maná llega con dos presentaciones a San José en su gira ‘Rayando el sol, Tour 2019’. El 27 y 28 de septiembre, 8 pm en el SAP Center, 525 W Santa Clara St. www.mana.com.mx