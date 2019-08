‘Always Running’ se convierte en obra de teatro

Luego de 26 años de publicado, el libro más conocido de Luis J. Rodríguez se estrenará en Casa 0101

Luis J. Rodríguez escribió “Always Running: La Vida Loca, Gang Days in L.A.”, hace 26 años. Es un libro en el que narra lo que vivió como uno de los violentos miembros de una pandilla de Los Angeles, y al mismo tiempo lo que lo salvó de casi una muerte segura.

El responsable de que este autor de 65 años ahora sea un reconocido poeta, columnista, periodista y novelista, fue un consejero –miembro del movimiento chicano– que pudo reconocer el talento que tenía ese chico problemático y suicida que se había criado en los barrios de Watts.

“Llegó a trabajar con jóvenes, y vio algo en mí que yo no vi”, dijo Rodríguez en una charla reciente. “Yo estaba en drogas, era muy violento, tenía mucha rabia, no estaba en la escuela. Él me ayudó a regresar a la escuela, me ayudó a encontrar mi arte”.

A Rodríguez le apasionaba la lectura, no sabe por qué. A pesar de su vida en las calles, le gustaba ir a las bibliotecas a buscar libros. Así fue como aprendió el inglés, puesto que en su casa solo se hablaba español.

Pero enderezar su vida no era suficiente, le dijo el consejero a Rodríguez. Había una misión más grande que cumplir.

“Me dio una visión, me dijo que teníamos que hacer algo mucho más grande por la comunidad”, dijo Rodríguez. “Yo estaba dispuesto a matar y morir por mi barrio, pero él me dio la visión de que la comunidad es mucho más que eso, y que tenía que educarme para hacer ese trabajo”.

Rodríguez siguió el consejo, y producto de ese nuevo camino fue el mencionado libro –además de otros trabajos literarios–, que ahora fue adaptado a la obra de teatro “Always Running”, que tendrá su estreno mundial este sábado en el teatro Casa 0101 en Boyle Heights.

El autor, también fundador de Tía Chucha’s Centro Cultural and Bookstore, en Sylmar, trabajó en la adaptación de la obra, que dirige Héctor Rodríguez.

“Muchos han leído el libro, se usa en las escuelas, en bibliotecas, pero hasta ahora no habíamos tenido una obra de teatro con más de un actor”, dijo. “Esta es una producción grande, y dice mucho porque es tiempo para esta obra de teatro”.

Actualmente, además de su trabajo como autor, Rodríguez viaja por el mundo para hablar de su experiencia en las pandillas y realiza talleres de escritura en prisiones y cárceles juveniles.

“Fueron los vacíos en mí mismo, en mi familia, y también en la comunidad” lo que lo llevó a unirse a las pandillas, dijo. “Yo creía que ahí era el lugar en el que se podían llenar esos vacíos, era una opción, aunque mala”.