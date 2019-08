El mejor fútbol del mundo: Partidazos a la vista luego del sorteo de la UEFA Champions League

El sorteo dejó enfrentamientos como PSG Vs. Real Madrid o Barcelona Vs. Inter

Como todos los años, en una gran ceremonia presidida por la UEFA, El Sorteo de la UEFA Champions League se llevó a cabo y estos fueron los resultados:

Grupo A:

Paris Saint Germain

Real Madrid

Brujas

Galatasaray

Grupo B:

Bayern Münich

Tottenham

Olympiakos

Crvena Avezda

Grupo C

Manchester City

Shaktar Donetsk

Dynamo Zagreb

Atalanta

Grupo D

Juventus

Atlético de Madrid

Bayern Leverkusen

Lokomotiv

Grupo E

Liverpool

Napoli

Salzburgo

Genk

Grupo F

FC Barcelona

Borussia Dortmund

Inter de Milan

Slavia Praga

Grupo G

Zenit

Benfica

Lyon

Leipzig

Grupo H

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille

El grupo más flojo de la competencia fue el Grupo G, que incluye al Zenit, al Benfica como favoritos, en comparación con el ‘Grupo de la Muerte’ que quedó conformado por Barcelona, Borussia, Inter de Milan y Slavia Praga en el sector F.

En el firmamento se ven grandísimos partidos en la primera ronda cómo Tottenham Vs. Bayern Münich, Barcelona Vs. Borussia Dortmund, Liverpool Vs. Napoli, Juventus Vs. Atlético de Madrid o Real Madrid Vs. PSG.

También se entregaron los reconocimientos a los mejores jugadores por posición en la temporada pasada de la UEFA Champions League, siendo reconocidos: Allison Becker (arquero), Virgil Van Dijk (defensa) Frenkie De Jong (medio) y Lionel Messi (delantero)