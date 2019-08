Pronostican el fin de ‘El Gordo y La Flaca’ en Univision

¿Será que pronto le llega la hora de decir adiós a Lili Estefan y Raúl de Molina?

Raúl de Molina y Lili Estefan son los presentadores titulares de “El Gordo y La Flaca” que ponen a los televidentes al tanto de todo lo que paso en el mundo de las celebridades.

El programa de Univision se ha mantenido al aire por más de 20 años y la gente los reconoce perfectamente. Aunque siguen siendo muy queridos, hay algunos que sienten que su tiempo ya pasó y que pronto llegaría el fin del programa.

En una publicación que realizó la cuenta oficial en Instagram del show, algunos seguidores dejaron ver su opinión.

De entrada hubo un seguidor que prefiere ver otro programa de espectáculos. “Está mejor el chisme en ‘No Like'”, comentó el usuario en la red social.

Otra seguidora de Instagram fue más atrevida y comentó lo siguiente: “Le queda muy poco tiempo de vida a ese programa. Bien por los que se llenaron los bolsillos todos estos años bye”.

“Dicen que llegará [a] su fin el programa”, otra usuario agregó.

Aunque tampoco todo es negativo y entre los comentarios también hubo fans que apoyan lo que hace la cadena latina.

“Que buen equipo hacen, me encanta el programa, no me lo pierdo y sobre todo las ocurrencias de Carlitos y El Gordo que le sigue el cuento”, una fan comentó. “Espectacular programa, soy su fan, no me pierdo una tarde verlos. Saludos desde Cuba, La Habana”, otro televidente añadió.