Héctor Suárez ingresa a quirófano con el fin de erradicar el cáncer que padece

¡GRACIAS! Qué conmovedor es recibir muestras de cariño, de apoyo, de empatía y solidaridad de gente que nunca has visto. El viernes, pasando migración en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, caminaba hacia la banda para recoger mi maleta y varios trabajadores se acercaron a saludarme y a decirme que el lunes 2 de septiembre iban a estar rezando por la salud de mi papá. Les agradecí la muestra de cariño con un fuerte apretón de manos y con un nudo en la garganta recogí mi maleta y salí rumbo a mi casa después de un año de no venir a la CDMX. En la noche fui al súper, a mi súper, el de siempre, el que me queda cruzando la calle y al verme, el gerente me saludó como siempre y de inmediato me dijo casi las mismas palabras que los señores del aeropuerto. Durante el fin de semana he recibido decenas de mensajes en mis redes sociales y la gente me escribe para mandarle bendiciones a mi papá y todos se despiden diciéndome que el lunes estarán pidiendo por él. ¿Cómo agradecer tantas manifestaciones de amor por parte de gente que te quiere sin haber hecho tú nada para merecerlo? Recibir amor gratis es sin duda una de las cosas más hermosas que he vivido. Quiero confesar que la espera ha sido lenta, difícil, angustiante y ahora que mi papá está a unas horas de perder la vejiga y la próstata, los nervios no tienen muchas ganas de desaparecer. Gracias a cada uno/a de ustedes por regalarme palabras de cariño. Gracias por escribirme cada semana para preguntar por la salud de mi papá. Gracias por acercarse a mí en la calle y acariciar mi alma. Sé perfecto que en unas horas estaré en la habitación del hospital riéndome con mi papá, mis hermanos, mis hijos, la esposa de mi papá, mis tíos y mis amigos cercanos. Sé que voy a escribir en mis redes sociales que todo salió bien y que la cirugía fue un éxito. Sé que voy a besar y abrazar a mi papá durante muchos años más. ¡Así será!