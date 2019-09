Leo Messi y Antonela Roccuzzo unen fuerzas con Alejandro Sanz a favor de los inmigrantes en Estados Unidos

El arte de soñar es el arte de vivir. Juntos hagámoslo posible.

The art of dreaming is the art of living. Together let's make it possible.#DREAMERS #DreamerTeam #WeAllDream @dreambignv @immigrantsrise @AscendFundNY @CharityStars

👕👉🏼https://t.co/nEeuvt7Frq pic.twitter.com/WrFUsR9L37

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) September 2, 2019