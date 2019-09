Don Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera, se casó con su asistente

El productor de música cuenta detalles de su matrimonio

Don Pedro Rivera, el papá de Jenni Rivera, se ha vuelto a casar y reveló detalles de su matrimonio.

“[Me casé] con Juana Ahumada precisamente, hace un tiempecito nos casamos y pues gracias a Dios nos está yendo muy bien ¡siempre tratamos de portarnos bien!”, dijo el productor al programa “Suelta la sopa”.

El vida en pareja parece que va de maravilla por lo que dice el también padre de Rosie y Lupillo Rivera.

“Gracias a Dios, sí, estamos muy bien Gracias a Dios y pues ahí vamos en la lucha siempre”, agregó.

Debido a la fama de la familia Rivera, a su nueva esposa se le ha hecho un poco difícil adaptarse.

“Ella no tiene la libertad de una persona normal, ella no tiene que estar en los medios, no es persona pública ella no puede salir en entrevistas ni nada de eso”, expresó. “Yo lo que le enseñé es que tenía que aguantar más, las ofensas y las habladas del público…que tenía que ser más fuerte”.