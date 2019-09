Raúl Arias llegó a Veracruz y en su primer día ya corrió a un jugador

Raúl Arias tiene un día que llegó a la vicepresidencia de los Tiburones Rojos de Veracruz, para buscar sacar de la terrible crisis en la que vive el club que suma sólo 1 punto de 22 posibles en este torneo y se hunde en lo más bajo de la tabla porcentual.

Con esa consigna fue que Arias despidió de la plantilla a Leiton Jiménez por indisciplina.

“Él no avisó (Leiton Jiménez), no se reportó a su rehabilitación en dos días, todo el fin de semana. Lamentablemente para él y para el equipo, el no tener esa conciencia de lo que está en juego, de la importancia que tiene él en el equipo da la impresión de que no se dimensiona lo que representa el futbol en esta ciudad y en este estado”