The Casagrandes, la nueva familia mexico-americana que llega a Nickelodeon

Mira el tráiler y el horario de la serie que cuenta con las voces de Izabella Alvarez, Sumalee Montano, Carlos PenaVega y Eugenio Derbez entre otros

Con un elenco de voces eminentemente latino, Nickelodeon estrenará la serie animada “The Casagrandes” el lunes 14 de octubre a la 1:30 pm, basada en “Nick The Loud House”. Tras el estreno, la serie pasará a su horario habitual de los sábados a las 11:30 am a partir del sábado 19 de octubre.

“The Casagrandes” cuenta la historia de una niña de 11 años, Ronnie Anne (voz de Izabella Alvarez. “Westworld”), que se muda a la ciudad con su mamá María (Sumalee Montano, “Nashville”) y su hermano mayor Bobby (Carlos PenaVega, “Big Time Rush”) para vivir con su numerosa y amorosa familia, los Casagrande.

La serie muestra la cultura, el humor y el amor en una familia multigeneracional norteamericana de origen mexicano. Luego de mudarse con sus abuelos a Great Lakes City, Ronnie Anne se adapta a su nueva vida viviendo bajo el mismo techo y sobre el mercado que dirige su familia y que es un lugar de reunión para todos en el vecindario.

El elenco se completa con Carlos Alazraqui (“The Fairly OddParents”) como Carlos, “Tío”, Roxana Ortega (“The League”) como Frida, “Tía”; Alexa PenaVega (“Spy Kids”) como Carlota; Jared Kozak (“Born this Way”) como CJ; Alex Cazares (“The Boss Baby: Back in Business”) como Carl; Ruben Garfias (“East Los High”) como Hector, “Abuelo”; y Sonia Manzano (“Sesame Street”) como Rosa, “Abuela”. Además, Eugenio Derbez (“Dora and the Lost City of Gold“) presta su voz al Dr. Santiago, un médico que vive y trabaja en Perú, que es el padre de Ronnie Anne y Bobby.

En el primer episodio, “Going Overboard”, Ronnie Anne descubre que su tío Carlos fue un famoso patinador de skateboard y le ruega que le enseñe algunos nuevos movimientos. Luego, en “Walk Don’t Run”, Ronnie Anne y Sid crean un negocio de paseo de perros para ahorrar dinero y comprar una nueva patineta, un plan que pronto se les sale de las manos.

El estreno de “The Casagrandes” se repetirá a las 3:30 pm, 5:30 pm y 7:30 pm por Nickelodeon. La familia Casagrande apareció por primera vez en el especial de The Loud House “The Loudest Mission: Relative Chaos”, que se estrenó en mayo de 2017.