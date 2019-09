Huracán Dorian: Dejó a su hijo de 6 años en el techo y no lo ha vuelto a ver. Se teme lo peor

Adrian Farrington está ingresado en un hospital de Nassau, la capital de las Bahamas. Tiene una pierna fractura pero su mayor preocupación ahora es la incertidumbre que le genera no saber dónde está su hijo de seis años.

Cuando el huracán Dorian llegó a la Isla Abasco, de donde es Farrington, el hombre dejó a su hijo sobre el techo de su casa. Pensó que era buena idea dejar al pequeño AJ en alto para protegerlo de las inundaciones pero la fuerza del viento de Dorian arrastró al menor y lo lanzó al lado de la casa, que ya estaba lleno de agua. “Todavía puedo ver a mi hijo arrastrado por el techo”, dijo Farrington que también aseguro que aún eschucha en su cabeza a gente llorando.

Richard Johnson, el hermano mayor de AJ, está tratando de encontrar el niño. Incluso ha llevado fotos al servicio nacional de emergencias y lo están buscando en los refugios. El padre dice a CBS News en el hospital que no tiene “muchas esperanzas” de encontrarlo pero se aferra en su fe para tener la suerte de otras familias que encontraron a sus seres queridos después de la tormenta.

Farrington fue rescatado por civiles y lo enviaron al hosptial este lunes. Mientras luchaba por su vida, este carpintero vio al menos a doce personas ahogándose. Ahora piensa en esa gente y también en su hijo. “Solo espero que entienda que lo amo y que intenté todo lo que estaba en mismano par salvarlo del desastre natural.

As his leg bled and sharks circled, Adrian Farrington said he desperately searched for his five year old son, who disappeared beneath murky waters after a storm surge carried his frail body off the top of a roof, where the father and son had sought refuge 🎥 Rossano Deal pic.twitter.com/EBjyn4oAnG

— Nassau Guardian (@GuardianNassau) September 5, 2019