Matosas dijo que es muy aburrido ser técnico de Costa Rica y por eso renunció

Este miércoles el director técnico de la Selección de Costa Rica, Gustavo Matosas, renunció a su cargo como seleccionador nacional por una razón nunca antes escuchada en la historia de los pretextos; el uruguayo comentó que es un trabajo muy aburrido.

Matosas anunció su salida del proyecto tico luego de casi un año de estar ahí.

“Necesito el día a día con los jugadores, eso es lo que más pesó. No es el tema de a dónde voy a ir, ninguno económico. No sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido porque no tienes a los jugadores”