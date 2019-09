¡Jamás en Chivas! Amaury Vergara “le hace el feo” a Raúl Jiménez y a Memo Ochoa

El presidente del Rebaño no le daría a estos jugadores la camiseta rojiblanca

Pese al gran momento por el que está pasando Raúl Jiménez, Amaury Vergara, presidente del equipo rojiblanco no lo ficharía por su pasado americanista. Tampoco a Memo Ochoa. Él mismo lo declaró en entrevista para TVC Deportes, cuando el reportero le preguntó si veía al delantero de los Wolves en su equipo.

“No. Definitivamente no. Ni a Memo Ochoa, que me preguntaban hace poco. Lo siento por ellos. Mi respeto a sus carreras, pero no son un perfil para Chivas”.

6️⃣ in the @EuropaLeague for Raul Jimenez

1️⃣ goal every 78 minutes ⚽️👏 pic.twitter.com/PCQQzczK6Z — Wolves (@Wolves) August 30, 2019

Tras esta respuesta, de inmediato se le cuestionó qué había pasado con Oribe, ya que “El Hermoso” también tiene un pasado azulcrema.

“Lo de Oribe fue algo muy especial, fue una decisión difícil. Creo que fue una decisión acertada y creo que le va a demostrar a la afición por qué vino y qué va a lograr con Chivas”, sentenció.