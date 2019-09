Madre primeriza: Mujer de 73 años da a luz a gemelas

Mangayamma Yaramati, una anciana del estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India, tuvo gemelas el jueves luego de ser sometida a un tratamiento de fecundación in vitro

Tiene 73 años y ha dado a luz… por partida doble.

Mangayamma Yaramati, una anciana del estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India, tuvo gemelas el jueves luego de ser sometida a un tratamiento de fecundación in vitro, confirmó el hospital al servicio Telugu de la BBC.

“La madre y los bebés están bien”, indicó la doctora que los atendió, Uma Sankar.

Yaramati, por su parte, contó que tanto ella como su esposo, de 82 años, siempre han querido tener hijos, pero no habían podido concebir.

Una vez que se verifique su edad, la mujer de 73 años obtendría el récord mundial de la madre más anciana del mundo.

“Estamos increíblemente felices”, dijo su esposo Sitarama Rajarao a la BBC Telugu el jueves, horas después del nacimiento de los bebés.

Padre enfermo

Pero solo un día después, Rajarao sufrió un derrame cerebral repentino y actualmente está siendo atendido en el hospital.

“Nada está en nuestras manos. Lo que sea tenga que acabar, acabará. Todo está en manos de Dios”, dijo Rajarao cuando se le preguntó quién cuidaría a los niños en caso de que algo le sucediera a la pareja debido a su avanzada edad.

Tener hijos era importante para la pareja, quienes contaron que se sentían estigmatizados en su pueblo.

“Me llamaban ´mujer sin hijos´”, dijo Yaramati.

“Lo intentamos muchas veces y vimos numerosos médicos”, agregó, “así que este es el momento más feliz de mi vida”.

Las gemelas nacieron por una cesárea, que es el método habitual en casos raros o complicados.

En 2016, otra mujer india de unos 70 años, Daljinder Kaur, dio a luz a un niño.

