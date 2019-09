La Víbora: Las lágrimas de Maluma cuando recibe su avión privado

A nuestra serpiente del entretenimiento no le hace ninguna gracia el show que dio el cantante colombiano en Instagram

Estimados víborolectores, no dejen de soñar, nunca. Aunque sean los más pobretones y sin talento del mundo, tienen esperanzas. ¿No me lo creen? Pues nada más vean a Maluma, el reguetonero colombiano que interpreta las canciones más sexistas y sosas del mundo, para que se convenzan.

Ya sé que me van a decir que es el cantante de moda, que millones lo adoran, que sus videos son los más vistos en las redes y bla, bla, bla. Pero eso no hace que un “artista” sea bueno, ¿o sí?

Este tema me hace recordar al fenómeno RBD, el sexteto mexicano que berreaba… perdón, que cantaba las canciones más olvidables de la Tierra. Miles y miles los veneraban como si se tratara de alguien como los Beatles –perdón Beatles por meterlos en esta conversación–, cuando en realidad se trataba de un grupo patito, de plástico, que cantaba horrendo y que estaba destinado al fracaso. Cuando su creador dejó de estirar los hilos –porque los seis integrantes eran eso, unos títeres–, se acabó la magia (afortunadamente). Para nuestra fortuna, ese espejismo terminó con ninguna posibilidad de que reviva algún día.

Pero ahora la cosa con Maluma está más difícil. Quién sabe por la gracia de quién este chico está en donde está. El asunto es que lo traen en jabón por un polémico video que subió a su cuenta de Instagram en el que se lo ve brincando y llorando de emoción cuando le entregan un avión que compró. Decir que las imágenes son patéticas sería poco. Con decirles que en una escena hasta abraza la punta de la nave, así como cuando un niño abraza el primer osito que recibe en su vida. Claro que estas escenas no son nada tiernas, sino ridículas.

El hombre dice en el video que recuerda cuando hace ocho años fue a una entrevista a una estación en Colombia y que le cerraron las puertas, que porque no creían en él, y que muchos le decían que no iba a llegar a ningún lado. Pues ya les demostró que sí llegó muy lejos, según él. Y como en este mundo el éxito se mide con la cantidad de riqueza que acumules, pues sí, efectivamente Maluma es un hombre muy exitoso, aunque ese éxito sea a costa de interpretar temas misóginos y machistas. Pero pedirle que lo entienda es demasiado para su diminuto cerebro. No le puedes pedir peras al olmo, desafortunadamente.

En el mismo video le dice sus seguidores que “sueñen sin miedo”, y termina con la frase matona de “éste es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños se hacen realidad”. Y pues yo solo me quedo pensando, ¿será que éste es el fin del mundo? ¿Será que soy yo la que está mal y no valoro este “tesoro”? No lo sé, pero ojalá que esta pesadilla termine pronto.