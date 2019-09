VIDEO: Review videojuegos, éstas son nuestras recomendaciones para quedarte en casa jugando

Te decimos qué tal están Madden NFL 20, Oninaki, The Dark Pictures: Man of Medan y Final Fantasy VIII Remastered

Madden NFL 20

La actualización de este año es una de las mejores, pues no solamente los gráficos son más detallados si no que gracias al pulido de las mecánicas de gameplay, se convierte en el Madden más realista jamás creado hasta el momento.

Hay una gran oferta de modos de juego entre el que destaca en el que tomamos decisiones para avanzar en la historia, mientras que una de las nuevas aportaciones está el Superstars X Factor, una característica que distingue a ciertos jugador por los programadores los cuales tienen mejores habilidades

Como siempre, el mejor lado para disfrutarlo es el multijugador, ya sea en casa o vía Internet. En resumen si te eres fan de la franquicia y de este deporte es un juego que debes tener. No dudes en darle una oportunidad te guste o no este deporte, disponible en Ps4 y One.

Oninaki

Se trata de un juego de rol muy al estilo de la vieja escuela, en donde seremos Kagachi, un “Watcher“, un ser que se encarga de mantener el orden entre los vivos y los muertos, por lo que la trama se desarrolla en el otro mundo, pues se basa en leyendas japonesas.

A diferencia de otros juegos del estilo, este tiene un gameplay bastante dinámico sobre todo a quienes les gusta la acción aquí la podrán encontrar.

Los efectos visuales y la animación es de lo mejor, lo único malo es que la mayoría de los diálogos son en texto, por lo cual hay que leer mucho. Así que si te gustan los de este género es muy recomendable, está disponible en Switch y en Ps4.

The Dark Pictures: Man of Medan

Se trata de una antología de horror de supervivencia en donde viviremos la historia de un grupo de amigos que entran en un barco fantasma.

De ahí empieza nuestra aventura, en la que al estilo del juego Until Down, nuestra misión es sobrevivir, al ir tomando decisiones, pues no hay mucho qué hacer que disfrutar de los sustos y las cinemáticas y exploración debido a la poca acción que hay.

La historia es entretenida sobre todo para quienes gustan de este tipo de juegos de terror y quien aman asustarse. Está disponible en PS4, One y PC.

Final Fantasy VIII Remastered

Se trata de una actualización con mejores gráficas de uno de los títulos RPG clásicos de la época del PSOne.

Recordemos que la historia gira en torno a Galbadia, un mundo que está bajo el control de la bruja Edea, quien moviliza a sus ejércitos contra las demás naciones de dicho lugar de fantasía, pero por fortuna encuentra resistencia frente a Rinoa, Squall y otros miembros de Seed, una unidad de mercenarios de élite, que le harán frente.

Además de las mejoras en el apartado visual, solo hay algunos aspectos para hacer más ágil la aventura, y que puedas disfrutar de la historia. Está disponible en Switch, PS4, One y PC.