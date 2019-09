Como gran fan, Shakira acudió a ver la obra de “Harry Potter” en Broadway

La cantante no podía irse de Nueva York sin disfrutar de la puesta en escena

Desde hace mucho tiempo, Shakira se ha distinguido por ser una gran fan de la saga de libros y películas de Harry Potter, y muestra de ello fue que en su reciente viaje a Nueva York no podía dejar pasar la oportunidad de acudir al teatro a ver la obra “Harry Potter and the Cursed Child, Parts One & Two”.

La cantante estuvo acompañada de su pareja Gerard Piqué y se tomo fotos con el elenco de la obra; incluso posó en una imagen hasta con la varita mágica del personaje principal, que es interpretado por el actor James Snyder.

Esta no es la primera vez que Shakira da muestras de su fanatismo; antes se había fotografiado con parte del elenco de las películas (Emma Watson y Rupert Grint), estuvo en el parque temático de la saga y se hizo amiga de la cantante Dua Lipa, otra fan de las aventuras del joven mago.

#Shakira, Emma Watson e Rupert Grint em 2002 nos bastidores do show da Tour Off The Mongoose em Londres #throwback #HarryPotter

Shak visitou o parque temático: https://t.co/Of6PswDH1U pic.twitter.com/ms2GygixE3 — Portal Shakira (@PortalShakira) August 14, 2018

