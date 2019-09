Consejos de seguridad en los autobuses escolares para un mejor regreso a clases

Cada día escolar, 25 millones de niños viajan en autobuses en este país. Los autobuses se encuentran entre los medios de transporte más seguros. Los estudiantes tienen aproximadamente 70 veces más probabilidades de llegar a la escuela de manera segura al tomar un autobús que al viajar en automóvil, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA). Eso es porque los autobuses escolares son los vehículos más regulados de la carretera, según la NHTSA. Están diseñados para ser más seguros que los vehículos de pasajeros en cuanto a la prevención de choques y lesiones.

Los niños enfrentan riesgos reales cuando caminan hacia la parada del autobús y cuando suben y bajan del autobús. La NHTSA y el Consejo Nacional de Seguridad ofrecen estos consejos para ayudar a mantener seguros a los estudiantes y a quienes conducen cerca de ellos.

Consejos para conductores

El peligro es real: han muerto más peatones en edad escolar de 7 a.m. a 8 a.m. y de 3 p.m. a 4 p.m. que en cualquier otro momento del día, según la NHTSA. Asegúrate de no ser parte del problema.

• Mira antes de salir en reversa. Ten cuidado con los niños que caminan o van en bicicleta a la escuela cuando salgas en reversa de la entrada de un garaje o una calle. Antes de subir al automóvil, camina alrededor de tu auto o hasta la acera para ver si hay niños a punto de cruzarse en tu camino.

• Mantente atento al conducir por los vecindarios. Maneja despacio y presta atención a los niños que caminan por la calle, especialmente cuando no hay aceras. Presta atención a los niños que juegan o están de pie en las paradas de autobús. Por lo general, se les enseña a los niños a mirar a ambos lados antes de cruzar una calle, pero pueden correr hacia el tráfico sin mirar si están distraídos o van a llegan tarde.

• Conoce las leyes de autobuses escolares en tu estado. Las luces amarillas intermitentes indican que un autobús se está preparando para detenerse a recoger o dejar a los niños. Los conductores deben reducir la velocidad y prepararse para detenerse. Las luces rojas intermitentes y una señal de alto extendida indican que el autobús se ha detenido y que los niños están subiendo o bajando. Los automóviles deben detenerse a una distancia segura y no volver a arrancar hasta que las luces rojas dejen de parpadear, la señal de alto se haya plegado y el autobús comience a seguir su camino.

Consejos para estudiantes

Los estudiantes deben estar preparados, ya sea antes de subir al autobús, mientras viajan a la escuela o cuando se preparan para bajar del autobús de regreso a casa.

Al subir al autobús

• Levántate temprano. Llega a la parada del autobús al menos 5 minutos antes de la hora prevista de llegada.

• Mantén una distancia segura. Párate al menos a 6 pies de distancia de la acera cuando se acerque el autobús y mantente alejado de la calle.

• Espera hasta que el autobús se detenga, la puerta se abra y el conductor te diga que puedes subir al autobús.

• Quédate en un lugar donde el conductor del autobús pueda verte en todo momento. Si tienes que cruzar la calle frente al autobús, camina al menos 10 pies hacia adelante antes de cruzar. Asegúrate de que el conductor del autobús pueda verte y tú puedas verlo a él.

• Nunca camines detrás del autobús. Siempre debes asegurarte de estar en el campo visual del conductor. Es posible que el conductor no pueda verte si te encuentras detrás del autobús.

• Usa los pasamanos para evitar caídas.

Al viajar en el autobús

• Si el autobús cuenta con cinturones de seguridad disponibles, abróchate el cinturón.

• No hables en voz alta ni hagas ruidos fuertes que puedan distraer al conductor.

• Quédate en tu asiento.

• No saques la cabeza, los brazos o las manos por la ventana.

• Mantén el pasillo libre de libros, bolsas y otros objetos.

• Recoge tus pertenencias antes de llegar a tu parada.

• Espera a que el autobús se detenga por completo antes de levantarte del asiento.

Al bajar del autobús

• Usa el pasamanos al bajar.

• Ten cuidado de que la ropa y la mochila no queden atrapadas en los pasamanos o en las puertas al salir del autobús.

• Si tienes que cruzar frente al autobús después de bajarte, primero camina al menos 10 pies hacia adelante hasta que puedas ver al conductor.

• Asegúrate de que el conductor pueda verte.

• Espera a que el conductor te haga una señal antes de cruzar frente al autobús.

• Cuando el conductor te dé la señal, mira a la izquierda, a la derecha y otra vez a la izquierda. Cruza la calle y mantente atento a los cambios repentinos de tráfico.

• Si tu visión está bloqueada, muévete a un área donde puedas ver a otros conductores y ellos puedan verte.

• No cruces la línea central de la calle hasta que el conductor del autobús te indique que es seguro.

• Manténte lejos de las ruedas traseras del autobús en todo momento.

• Si se te cae algo cerca del autobús, dile al conductor. Nunca intentes recogerlo sin avisar primero al conductor porque es posible que no pueda verte.

