Francia recibe a Andorra en el Stade de France y buscan la goleada

El campeón del mundo es líder de su grupo rumbo a la Euro 2020

A pesar de ser los campeones del mundo y marchar como líderes del grupo H de las eliminatorias para la Eurocopa 2020, Francia no debe confiarse, y es que Islandia y Turquía tienen los mismos puntos, solo con menos diferencia de goles, por lo que es primordial que el cuadro de Didier Deschamps saque la victoria en casa ante la selección de Andorra.

Los “bleus” vienen de sumar tres puntos la jornada anterior tras una cómoda victoria ante Albania, misma que disipó las dudas que existían respecto al cuadro galo, del que se habló mucho tras perder en el mes de junio ante Turquía. Además, tendrán una ausencia sensible, Samuel Umtiti abandonó la concentración por lesión.

Por su parte, Andorra es una de las seis selecciones de estas eliminatorias que aún no han sumado ni siquiera un punto, por lo que el pronóstico de su visita a la ciudad de Saint Dennis no es nada alentador, y es que además de ello, tienen una de las peores defensivas y a la peor ofensiva del torneo, la cual no ha conseguido perforar la portería rival.

Un juego que podría resultar un día de campo para los franceses y que servirá para que Deschamps siga probando futbolistas de esta generación dorada que aún tiene mucho por dar.