VIDEO: Retransmite en directo su persecución policial. Y el disparo del agente que lo mató

Un hombre de Minnesota recibió la noche de este sábado el disparo mortal de la policía, tras una persecusión en auto que él mismo retransmitió en directo. El ahora difunto, Brian J. Quinones, presuntamente salió desde su vehículo con un cuchillo en la mano y se negó a seguir las indicaciones de los oficiales durante un seguimiento de alrededor de cinco millas desde la ciudad de Edina hasta Richfield.

La policia reaccionó cuando Quinones se saltó un semáforo en rojo, según The Minneapolis Star Tribune. Lejos de parar; el hombre continuó su camino hasta que los agentes forzaron la detención del vehículo. Entonces salió con lo que parece ser un gran cuchillo en su mano izquierda. La policía gritó “fuego” tras pedirle sin éxito que soltara el cuchillo.

En el video que retransmitió en directo por Facebook Live, Quinenes no se inmuta durante toda la persecusión. Según recoge CBS News, antes de iniciar el video, el hombre escribió “lo siento” en la red social.

Ningún policía resultó herido. La oficina del sheriff del condado de Hennepin, que está llegando a cabo la investigación, no se ha pronunciado al respecto. Asimismo, la municipalidad de Edina comunicó que estaban colaborando con los investigadores y que publicarán la información del fallecido “en los próximos días”. Por su parte, en un comunicado conjunto, las policías de Edina y Richfield mostraron sus condolencias a “todos los envueltos en el trágico incidente”.

En el lugar de los hechos, una multitud se agolpó gritando a una fila de policías formada para “mantener el orden”. Según los medios locales, en el área de Minneapolis – St. Paul -donde se encuentran las ciudades de la persecusión- ha habido varias protestas en los últimos años relacionadas con la violencia policial. En 2016, un policía mató a un conductor negro en una zona residencial.

En julio altos cargos policiales de Minnesota anunciaron el inicio de grupos de trabajo y audiencias públicas destinadas a encontrar formas de prevenir la muerte de personas a manos de la policía. Sin embargo, las críticas a esos grupos se hicieron evidentes desde la primera reunión cuando los manifestantes exigieron mayor representación de víctimas de violencia policial

