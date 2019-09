Jennifer López, y el rostro de una mujer con 50 años de edad

JLo no se deja vencer por el paso de los años

Jennifer López cumplió 50 años el pasado mes de julio. Sin embargo, las curvas de su cuerpo no necesariamente lo reconocen así, puesto que su figura luce cada vez mejor. Su rostro, por otra parte, muestra los efectos de la edad. Las líneas de expresión no se pueden negar. Pero, aún así su belleza prevalece.

Los documentos legales de JLo podrán señalar que la cantante tiene 50 años de edad, pero su rostro y su cuerpo muestran todo lo contrario. La cantante y actriz es una de las pocas estrellas de Hollywood que ha logrado tener un rostro luminoso. Y aunque las arrugas forman parte de la vida de todo ser humano, las de la actriz parecen tener un considerable retraso.

La cantante de momento también parece estar experimentando una buena racha laboral, ya que han empezado a surgir fuertes rumores sobre posibles nominaciones al Óscar por su película “Hustler”.

La película vivió su premiere este fin de semana en el marco del Festival Internacional de Toronto de la película ‘Hustlers’, basada en el caso real de un grupo de strippers que robó cientos de miles de dólares a sus clientes de Wall Street, ha dado pie a unos inesperados rumores acerca de si el personaje de una bailarina exótica entrada en años que organiza todo el complot le valdrá su primera nominación a los Óscar.

“Despertar esta mañana y enterarme de lo que estaban diciendo ha supuesto una verdadera sorpresa“, ha confesado acerca de la buena acogida que ha recibido la cinta en una entrevista a Los Angeles Time.

“Obviamente me siento muy halagada. Lo cierto es que siempre te esfuerzas al máximo… yo he participado en muchos filmes y he interpretado un sinfín de papeles, y al final he aprendido que lo importante es disfrutar con lo que haces, pero esta vez me he emocionado hasta las lágrimas. ¡A alguien le ha gustado lo que he hecho! Me lo he pasado muy bien en este rodaje, así que todo lo demás no importa, pero la cuestión es que sí que importa. Es bonito ver cómo tu trabajo duro por fin da sus frutos, resulta agradable“.