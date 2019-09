Mireles se refiere a mujer como”nalguita”, AMLO le exige disculparse

El mandatario le pide al delagado que respeta a las mujeres

MÉXICO – Ante las expresiones contra mujeres que ha hecho José Manuel Mireles, elPPresidente Andrés Manuel López Obrador pidió al subdelegado del ISSSTE en Michoacán que se disculpe y se comprometa a instruirse en la materia.

En su conferencia mañanera, el Mandatario fue cuestionado si pedirá a Mireles su renuncia, luego que para referirse a mujeres usara expresiones misóginas y discriminatorias como “pirujas” y “nalguita”.

“Hay que ver si existen denuncias por estas expresiones y que la autoridad competente resuelva”, planteó.

“Creo que tenemos que ser respetuosos en general y respetar a las mujeres, y evitar esas expresiones que afectan la dignidad de las personas, en todo sentido, garantizar la libertad a todos y no tener esos desplantes, esas expresiones, no corresponde no sólo a nuestro Gobierno sino a lo que somos como sociedad”.

“¿No le va a pedir la renuncia?”, se le preguntó.

“Quiero ver si hay una denuncia y un procedimiento legal. Puede ser que si no hay denuncia, no hay quien resuelva sobre esto, que si existe, hay instancias, entonces yo antes de pedir la renuncia, le pediría que ofreciera públicamente una disculpa”.

López Obrador dijo que espera que además de ofrecer disculpas Mireles haga el compromiso de educarse en la materia.

“Vamos a pedirle que hoy mismo ofrezca una disculpa pública y que no solo exprese eso, no es decir ‘yo ofrezco una disculpa si ofendí a las mujeres’, como es evidente, sino ‘hago el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y a todas las personas y seres humanos, y hago el compromiso de educarme en esta materia y reconozco que cometí un error y como ser humano que cometemos errores, lo acepto, y al mismo tiempo me comprometo a nunca jamás volver a hacerlo’, algo así, sincero”, expuso.

El presidente afirmó que podría perdirle al ex líder de autodefensas su renuncia, sin embargo, consideró importante que se muestre disposición a reconocer el error, a rectificar y a perdonar.

“¿Si lo vuelve a hacer?”, se le insistió.

“Bueno, eso ya sería otra cosa, pero vamos perdonándonos”, afirmó.

Y es que el ex líder autodefensa utilizó la palabra “nalguita” para referirse a una mujer.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el actual subdelegado del ISSSTE en Michoacán usó este término al contar una anécdota en Uruapan sobre que presuntamente un líder sindical intentó extorsionarlo.

“Hubo otro más, se creyó más inteligente, me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido a una nalguita nueva”, declaró rodeado de personal médico.

“Son palabras de él, no mías, yo le llamó de otra cosa, a lo mejor más feas, pero son palabras mías, dice ‘oiga necesito que me dé una base porque acabo de conocer así y así, y así es como se hacen las cosas aquí’; le dije ‘está usted equivocado, conmigo nunca va a pasar eso'”.

Según medios locales, esto ocurrió el pasado 4 de septiembre, el mismo día en que Mireles al interior de una clínica en Apatzingán llamó “pirujas” a concubinas de derechohabientes que solicitan el servicio de salud.

Un día después, el funcionario del ISSSTE ofreció disculpas a través de un video publicado en sus redes sociales.