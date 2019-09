¡Primer tiempo de humillación! México ya pierde 4-0 con Argentina

Tres errores de Araujo y un penal de Salcedo tienen abajo al 'tricolor'

La Selección Mexicana no le duró ni para el arranque a Argentina. Pese a tener el dominio de la pelota durante los primeros minutos del partido, no pudieron capitalizarlo en goles. La polémica comenzó pronto ya que no le marcaron un penal claro a los aztecas.

Penal a favor de Mexico que no sanciona el Hondureño Hector Said. pic.twitter.com/zYaoTMjpyQ — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) September 11, 2019

Posteriormente, el cuadro de Gerardo Martino se desdibujó y la ‘Albiceleste’ aprovechó groseros errores de la defensa mexicana, específicamente de Néstor Araujo, para ponerse arriba en el marcador con un doblete de Lautaro Martínez.

¡Gool de Argentina! 🇦🇷🎉 Se equivocó el Tri en la salida, Lautaro Martínez no perdona. La Albiceleste se pone arriba en el marcador#México | #MéxicovsArgentina | #PasiónPorTuSelección EN VIVO 🔴 https://t.co/ps0ZqBTEZN pic.twitter.com/MWMAfp6TD0 — TUDN USA (@TUDNUSA) September 11, 2019

El desastre siguió para México, luego de que el jugador de los Tigres, Carlos Salcedo provocó un penal que cobró con autoridad, Leandro Paredes

Néstor Araujo volvió a hacer de las suyas y Lautaro Martínez anotó su ‘hat trick’ para cerrar la primera mitad con un 4-0 a favor de los sudamericanos.