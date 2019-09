5 errores al reparar tu paragolpes de plástico

El paragolpes o bumper es una pieza que rodea todo el auto

El paragolpes es una de las partes de un auto que tiene mayor contacto con el exterior, por lo que está propenso a sufrir peladuras, abolladuras y otros tipos de impacto (más si es de plástico).

Pero esta pieza fácilmente se puede reparar en casa, con un soldador manual. Si lo quieres hacer, aquí te dejamos los 5 errores que se comenten al repararlo, para que no caigas en ellos.

1. No tener a mano todo lo necesario

No comiences la reparación de un paragolpes sin estos materiales: taladro con broca y fresa, soldador manual, lijadora, varillas de extrusión. Esta última debe ser del mismo material que el termoplástico del paragolpes.

2. No desmontar la pieza antes de repararla

Hay quienes no desmontan el paragolpes cuando la fisura es pequeña. Pero, repararla sin desmontarla puede ser incómodo para ti. Además que el paragolpes no está solo adelante, también cubre los laterales y la parte trasera del auto.

3. No limpiar la zona a fondo

Si el paragolpes ha sufrido rajaduras por un choque, de seguro han quedado restos de ese accidente, los cuales deben ser removidos por completo. Al igual que los adhesivos, que puedes retirarlos utilizando calor moderado en la zona.

4. Olvidar las precauciones básicas

Utiliza guantes de protección, y recuerda que el soldador manual suele calentarse bastante en poco tiempo.

También recuerda no tocar la máquina por el extremo donde toca la varilla, ni mucho menos tocar esta última cuando es extruida.

5. Lijar la zona en el momento no adecuado

Si la soldadura no se ha enfriado, aun no puedes lijar el área reparada. Esto no toma mucho tiempo, y es mejor no apresurarse. Luego de usar la lija, repinta el área.

Evita incurrir en estos 5 errores al reparar tu paragolpes y recuperarás una valiosa pieza aplicando esta simple técnica. A medida que la pongas en práctica, tu experiencia te ayudará a obtener cada vez mejores resultados.