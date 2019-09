¿La madre de Justin Trudeau se burla de Melania Trump por el “beso coqueto” que le dio a su hijo?

La expresión de la esposa del presidente Trump sigue dando de qué hablar

Margaret Trudeau, madre del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló sobre el beso que la primera dama Melania Trump le dio a su hijo en la reunión del G7 y cuyo video se volvió viral.

En una entrevista con The Daily Beast, la señora no se burló, pero dejó escapar una sonrisa cuando le preguntaron sobre el momento que incluso ha sido utilizado por el cantante John Legend en un intercambio de tuits con el presidente Donald Trump.

Algunos consideran que en aquel momento capturado por las cámaras, la expresión de la señora Trump, como lo notaron muchos en las redes sociales, “parecía lujuriosa, soñadora”, mientras su esposo se puso de pie, con cara de piedra, a su lado.

“Esa fotografía era linda, pero fue un flash, un momento. Una imagen cuenta una historia, pero no cuenta toda la historia. Donald Trump estaba justo en frente de Melania. Estaba preparándose para un beso en la mejilla, supongo”, dijo la madre del primer ministro canadiense.

Margaret Trudeau reconoce la locura que despierta la imagen física de su hijo en todo el mundo, pero considera que hay más cosas de él a destacar, incluso más importantes.

“Es bastante guapo”, admitió. “Él siempre ha sido mi príncipe encantador. Pero esta es la vida real. No es solo una cara bonita, aunque eso no duele. Creo que es uno de los líderes mundiales que puede llevar al mundo a la paz y hablar y trabajar juntos de manera democrática, y no quedan muchos de esos tipos de líderes”.

Afirmó que a la pareja Trudeau les cae muy bien Melania Trump y tienen una gran amistad.