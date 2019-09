Torrado dice que seleccionados ‘fiesteros’ no incumplieron reglamento

Los jugadores mexicanos cumplieron con sus horarios de concentración en Nueva York

Esta tarde, el director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, Gerardo Torrado regresó a México tras los amistosos del ‘tricolor’ en Estados Unidos en la fecha FIFA.

A su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue increpado por periodistas para saber su postura tras las imágenes que se difundieron de los seleccionados Javier Hernández, Marco Fabián, Héctor Moreno y Guillermo Ochoa en una fiesta en Nueva York.

El directivo no quiso dar declaraciones ya que dijo que “en el aeropuerto no se habla”, pero más tarde, habló para diversos medios de comunicación y aseguró que los jugadores no incumplieron con los horarios de concentración.

Comentó que los futbolistas salieron al bar por la tarde pero regresaron a tiempo para la cena por lo que no infringieron el reglamento.

#Video 📹 "En los aeropuertos no se habla", dice Gerardo Torrado 👇 pic.twitter.com/qNzTGLadpW — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 11, 2019