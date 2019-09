Encuentran restos humanos de un hombre desaparecido gracias a Google Earth

La imagen era visible desde hacía tiempo, pero nadie había reparado en el abandonado vehículo hasta ahora

Los restos que se encontraron en un estanque de Florida han sido identificados como lo de William Moldt, quien desapareció hace más de 20 años.

El esqueleto del hombre de 40 años fueron encontrados en un vehículo sumergido el mes pasado en un estanque en Wellington cerca de Palm Beach.

La forma en que fueron descubiertos ocurrió de la manera más extraña, después de que el gerente del desarrollo de viviendas The Grand Isles vio el automóvil hundido en Google Earth y alertó a la policía.

La oficina del sheriff del condado de Palm Beach afirma que Moldt fue reportado como desaparecido en noviembre de 1997, pero que el caso había quedado sin cerrar.

El cuerpo de Moldt fue encontrado todavía dentro de su automóvil, sumergido en el estanque cerca del proyecto de construcción de viviendas.

Los agentes que acudieron al lugar de la escena y vieron el vehículo comprobaron que estaba muy calcificado, lo que indicaba que había estado en el agua durante un tiempo considerable. Al arrastrar el coche fuera del estanque descubrieron los restos óseos dentro.

El vehículo y los restos fueron entregados a la Oficina del médico forense del condado de Palm Beach para su procesamiento.

Moldt desapareció en la noche del 7 de noviembre de 1997 alrededor de las 11pm. Según los informes, no parecía haber consumido drogas en ese momento y aunque no era un bebedor frecuente, esa noche en particular tomó varias bebidas en el bar.

Moldt había llamado a su novia desde el bar alrededor de las 9:30 p.m. para decirle que pronto estaría en casa. Fue el último contacto que tuvo con él.

Aún no se han revelado más detalles.