Kim Kardashian salió sin sostén y lo enseñó todo

Kim sonríe mientras los paparazzis toman fotos de sus pezones debajo de su camisa negra, pero transparente

Kim Kardashian estuvo en “The Tonight Show” con Jimmy Fallon y parece que a su salida del programa la prensa captó a la bella celebridad sin sostén. Kim sonrió para los paparazzis mientras estos captaban en primer plano las transparencias que dejaron al aire sus pezones.

La imagen expone claramente lo mucho que le gusta a la celebridad exponer su cuerpo al sol con pequeños bikinis, ya que gracias a su camisa se puede ver la blancura de sus senos. Parte que al parecer no deja que se broncee al sol de manera natural.

La hermana de Kylie Jenner ha sido noticia en los últimos días debido a que su médico de cabecera le ha confirmado que al parecer podría padecer lupus, enfermedad que puso entre la vida y la muerte a la actriz Selena Gómez.

En los avances de la nueva temporada de Keeping Up With the Kardashians, se puede ver el momento en el que Kim recibe la noticia y llora desconsolada ante el terrible panorama al que se enfrenta.